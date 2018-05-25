В Екатеринбурге будут судить мошенника, грабившего стариков

Жителя Екатеринбурга будут судить за ограбление пенсионеров. Мужчина просил стариков о помощи, после чего отнимал деньги, один из пострадавших лишился более миллиона рублей.

В пресс-службе прокуратуры рассказали о двух случаях, когда были ограблены пожилые люди. 18 июня 2017 года мужчина на улице познакомился с 80-летним пенсионером, представившись предпринимателем, сказал, что продает верхнюю одежду. Якобы сейчас он ждет поставки товара, ему нужно место для хранения вещей. Пенсионер поверил мошеннику и пустил в свою квартиру. Уже в квартире липовый предприниматель попросил в долг. Увидев, что пенсионер достал несколько купюр достоинством 100 рублей из ящика тумбы, и там же лежат пятитысячные купюры, «гость» просто забрал деньги – 1,1 млн рублей. Пенсионер пытался помешать, но напавший легко оттолкнул его.

В начале декабря этот же мужчина нашел сообщника и ограбил 84-летнюю женщину: у старушки также попросили помощи с хранением товара, попали в квартиру и оттуда похитили 30 тысяч рублей.

Жителя Екатеринбурга будут судить по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Разбой в особо крупном размере» и пп. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении его сообщника по второму преступлению выделено в отдельное производство.

Екатеринбург, служба информации

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