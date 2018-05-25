В Каменске-Уральском четырехлетняя девочка выпала из окна

В Каменске-Уральском местный следственный отдел СУСКР по Свердловской области проводит проверку по факту ЧП с четырехлетней девочкой. Малышка выпала сегодня днем из окна третьего этажа общежития на улице Гражданской. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

«Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.05.18

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