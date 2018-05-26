Путин анонсировал саммит в Екатеринбурге в 2019-м

В следующем году в Екатеринбурге пройдет Глобальный саммит производства и индустриализации – GMIS-2019. Об этом был подписан меморандум на Петербургском международном экономическом форуме, а проведение мероприятия анонсировал президент России Владимир Путин.

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех к участию во втором глобальном Саммите производств и индустриализации. Он пройдет в будущем году в России, на Урале, в городе Екатеринбурге», – заявил глава государства во время пленарного заседания на ПМЭФ, участниками которого стали президент Франции Эммануэль Макарон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и другие.

Сообщается, что мероприятие пройдет в июле 2019 года параллельно с выставкой Иннопром-2019.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.05.18

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