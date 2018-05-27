В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение

Свердловскую область снова ожидает штормовой ветер. Как сообщили «Новой Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, 28 мая синоптики прогнозируют в регионе усиление ветра до 18 м/с.

«В период действия штормового предупреждения МЧС России рекомендует помнить о мерах безопасности и следовать определенной тактике поведения в чрезвычайной ситуации. Плотно закройте и укрепите все двери и окна. Отключите газ и электричество. Уберите со дворов предметы, которые могут быть унесены ветром. Из легких зданий перейдите в более прочные. Держитесь подальше от берега реки. Если у вас есть машина, постарайтесь отъехать как можно дальше от эпицентра урагана», – ранее предупреждали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации

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