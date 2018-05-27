В Екатеринбурге следователь попался на мошенничестве

В Екатеринбурге 27-летний следователь и два его гражданских подельника обвиняются в мошенничестве. Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как считают коллеги обвиняемого, он обманом пытался получить несколько миллионов рублей с жителя Екатеринбурга – за то, чтобы не привлекать его сына к уголовной ответственности. При этом реально повлиять на возбуждение дела следователь и его товарищи не могли, решение вопроса находилось в компетенции другого ведомства.

Всех троих задержали в ходе совместной спецоперации региональных управлений ФСБ и СКР. Подельники находятся под стражей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.05.18

В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение. / Директор «Спецавтобазы» попал в больницу с сердечным приступом. / Салах не пропустит матч ЧМ в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»