Под Нижним Тагилом автобус со школьниками попал в аварию

Вчера вечером автобус с 30 детьми попал в ДТП. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел на тагильской трассе, детей везли из батутного парка из Екатеринбурга в Нижнюю Салду.

Водитель автобуса КАвЗ допустил незначительное столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Скания». К счастью, обошлось без пострадавших. Результатом аварии стали небольшие технические повреждения у обоих ТС. «Благодаря тому, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, никто не пострадал», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что детей отправили домой после аварии дублирующим автобусом.

Екатеринбург, служба информации

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