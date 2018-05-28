В Екатеринбурге росгвардейцы задержали закладчика с большой партией наркотиков

Накануне днем сотрудники Росгвардии заметили подозрительного мужчину, который шел вдоль проезжей части на улице Фронтовых Бригад. Заметив силовиков, он сорвался на бег и попытался скрыться в лесу, но его догнали и задержали.

Выяснилось, что он собирался делать закладки наркотиков. Задержанного доставили в отдел полиции № 14, где в присутствии понятых у него изъяли 51 сверток с порошком. Химанализ показал, что это психотропный наркотик. Всего при себе у закладчика был 31 грамм вещества, что расценивается как крупный размер.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, проводятся следственные мероприятия.

Екатеринбург, служба информации

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