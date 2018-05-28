Вечером в «Алатыре» пройдут пожарные учения

Сегодня вечером в ТРЦ «Алатырь» пройдут учения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, они начнутся ближе к 22:00. Пожарные будут бороться с условным возгоранием в батутном парке на пятом этаже здания.

«При сработке пожарной сигнализации администрацией торгового центра будет организована эвакуация посетителей из магазинов, развлекательной зоны и кинозала. В ходе учений будут отработаны различные способы спасения людей. «Пострадавших» будут спасать по пожарной автолестнице, с помощью альпинистского снаряжения, а также с использованием спасательных масок дыхательных аппаратов», – сказали в пресс-службе ведомства.

Как отмечает «Новый День», большинство магазинов в «Алатыре» работают только до 22:00. Затем зону перекрывают для входа посетителей. Попасть можно только в кинотеатр, на фуд-корт и в батутный парк.

На месте будет развернут штаб пожаротушения. Экстренную психологическую помощь посетителям и работникам ТРЦ будут оказывать психологи МЧС России. Всего в пожарно-тактическом учении будут задействованы 20 единиц техники и 70 человек: сотрудники МЧС, Центра медицины катастроф, полиции.

Екатеринбург, служба информации

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