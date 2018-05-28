Свердловчане стали чаще предаваться интернет-шопингу

Жители Свердловской области все чаще закупаются в интернет-магазинах. Регион вошел в топ-5 субъектов РФ по числу онлайн-заказов. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщает пресс-служба «Яндекса».

В среднем, за одну покупку жители Свердловской области тратят в интернете 1122 рубля. Причем одинаково активно уральцы делают заказы в интернет-магазинах и с мобильных устройств, и со стационарных ПК. Как правило, свердловчане покупают в сети одежду, косметику, бытовую технику, продукты питания и автотовары.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.05.18

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