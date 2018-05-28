Флаг Свердловской области разрешат поднимать над гордумой

В заксобрании Свердловской области планируют разрешить местным думам поднимать над своими зданиями флаг региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты заксо решили дополнить закон о гербе и флаге Свердловской области. В список мест, где допускается их размещение, решено добавить фасады зданий, в которых размещаются представительные органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Раньше в списке были кабинеты глав и залы заседаний.

Напомним, ранее был либерализован закон о государственном флаге и гербе РФ. Госдума приняла закон, разрешающий использовать государственный флаг РФ «как хотим, кроме надругательства». Это было сделано по просьбе хозяйствующих субъектов, которые попадали под санкции за размещение флагов в своих офисах.

Екатеринбург, служба информации

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