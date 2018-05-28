В травмпунктах Екатеринбурга огромные очереди из покусанных клещами (ВИДЕО)

Травмпункты Екатеринбурга и Свердловской области заполнены людьми, покусанными клещами. Огромные очереди собираются и в приемных пунктах лабораторий, исследующих клещей. Эти членистоногие подкласса паукообразных переносят 4 инфекции, передающиеся человеку, самым опасным считается клещевой энцефалит. Свердловская область стандартно входит в число эндемичных по клещевому энцефалиту регионов. По информации Роспотребнадзора, в этом году в пять зон высокого риска по России помимо Свердловской вошли Кемеровская, Вологодская, Иркутская области и Санкт-Петербург. Традиционно лидерами по количеству укушенных в области являются Тугулымский, Бисертский, Асбестовский, Каменск-Уральский, Ирбитский округа.

Очереди пострадавших от клещей

Как рассказала РИА «Новый День» пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Ожиганова, по статистике исследований, зараженными оказываются не более 5 % всех клещей. При этом две трети из этих пяти процентов – переносчики боррелиоза, 1,9% – моноцитарного эрлихиоза, 0,27% – гранулоцитарного анаплазмоза.

Карта с сайта encephalitis.ru

Люди, покусанные клещами, атакуют медицинские учреждения вторые выходные. В травмпунктах говорят, что пик их наплыва приходится на вторую половину воскресенья, из 30 посетителей – только 4 с разными травмами, остальные – с клещами. Как отмечают медики, большинство укушенных – из садов и с кладбищ. При этом прививка существенно облегчает течение заболевания в случае заражения, иммуноглобулин требуется только непривитым. Бесплатно могут поставить препарат только детям.

Проявляются титры заболеваний в течение месяца, но большинство людей предпочитают узнать о наличии вирусов пораньше. В Екатеринбурге клещей на исследование принимают в 4 официальных центрах гигиены и эпидемиологии – на Гагарина, 49 (по соседству с центром в переулке Отдельном, 3), Братьев Быковых, 5, на Авангардной, 5а и 8 Марта, 177а. Территориальные отделы в Свердловской области можно посмотреть здесь.

Исследование на все 4 инфекции стоит 894 рубля, во всех городах области цена одинакова. Отдельно на клещевой энцефалит исследование обойдется в 250 рублей, на боррелиоз – в 593 рубля. По словам лаборантов, большинство людей старается исследовать клеща на все инфекции, передаваемые человеку, и лишь четверть укушенных интересует только клещевой энцефалит.

Кроме того, узнать, заразен ли клещ, можно в частных медицинских организациях. Стоимость анализов – около 2000 рублей в центре иммунопрофилактики и в больнице УГМК. Круглосуточно работает только центр иммунопрофилактики «Новой больницы». При этом очереди здесь также есть, обязателен прием врача (780 рублей), если нет прививки – тут же можно поставить иммуноглобулин (стоимость зависит от веса пациента) – средний чек приема таким образом составляет 4300 рублей.

Напомним, что на 21 мая на территории Свердловской области официально зарегистрировано 4624 человека, обратившихся за помощью при присасывании клещей, из них в Екатеринбурге – 1958 человек.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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