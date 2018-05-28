3000 выпускников сдали географию и информатику: в Свердловской области стартовал основной этап ЕГЭ

В Свердловской области сегодня стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. 496 выпускников 11 классов сдали географию, 2568 – информатику. Экзамен прошел без технологических сбоев. Результаты школьники узнают не позднее 15 июня.

Экзаменационная работа по информатике состояла сегодня из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение школьникам дали 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл – 40 баллов. А работа по географии состояла из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение дали три часа, а минимальный балл составит 37 баллов. Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.

Как пояснила начальник отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами министерства общего и профессионального образования Свердловской области Татьяна Умнова, в этом году все материалы для ЕГЭ печатались прямо в аудитории в присутствии детей.

«Мы полностью отказались от доставки бумажных вариантов. Для объективности и прозрачности самой процедуры экзамена предпринимается достаточно много мер: осуществляется видеонаблюдение, в пунктах проведения экзаменов присутствуют члены государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели», – отметила Умнова.

Напомним, всего в Свердловской области на сдачу ЕГЭ зарегистрировались 18132 человека. Основной период в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июля.

Для участников экзаменационной кампании и их родителей в Свердловской области работает региональная горячая линия по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в Свердловской области: 8 950 64-770-93, 8 950 64-761-12, 8 (343) 359-83-11. Также во время проведения всей кампании ЕГЭ-2018 будет работать горячая линия Рособрнадзора 8 (495) 984-89-19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого государственного экзамена, а также телефон доверия ЕГЭ: 8 (495) 104-68-38, куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.

Екатеринбург, служба информации РИА Новый День

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