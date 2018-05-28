Свердловская школьница умерла в больнице – возможно, от инсульта

Свердловские следователи поводят проверку по факту смерти 11-летней девочки в больнице города Верхнего Тагила. Это произошло вчера. «В настоящее время для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. При наличии оснований следователем СКР незамедлительно будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По одной из версий, причиной гибели школьницы мог стать инсульт. Собственную проверку также проводит министерство здравоохранения Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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