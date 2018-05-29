В Екатеринбурге отремонтируют 57 дворов за федеральные и областные деньги

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко рассказал о ремонте дворов жилых домов в Екатеринбурге. Речь идет о программе «Формирование комфортной городской среды», на которую было выделено федеральное и областное финансирование. Жители домов, дворы которых попали в программу, оплачивают только 5% от стоимости работ. По словам г-на Гейко, в 2018-м из 84 поданных заявок мэрия одобрила только 65, а затем из них министерство энергетики и ЖКХ отсеяло еще несколько, в итоге ремонт ждет только 57 дворов.

Как сообщил чиновник, в программу могут попасть только дворы, где нарушен или отсутствует хотя бы один из пунктов минимального перечня – асфальтирование, освещение, урны, скамейки. «До 2022 включено в программу порядка 3000 домов, но в ближайшие попадают дома, где уже есть эскизные проекты», – уточнил он.

Фактически, как напоминает «Новый День», попасть в программу очень тяжело –управляющие компании нередко сами выбирают дворы, которые им было бы удобнее ремонтировать, и помогают уже «избранным» жильцам с документацией. Но, по словам Владимира Гейко, управляющая компания обязана помочь собственникам, которые хотят попасть в «Формирование комфортной городской среды». «УК должна быть помощником, это исполнитель услуг, нанятый собственником по договору управления. Мы позже на сайте администрации объявим о дате приема заявок. Посмотрим, что изменится в законодательстве», – сказал он.

Добавим также, что жильцы, которые хотят попасть в программу, должны провести собрание собственников жилья и утвердить эскизный проект ремонта двора, причем необходимо согласие 2/3 владельцев квартир в доме.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.05.18

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