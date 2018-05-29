В Североуральске мужчина отсидит за убийство незнакомой подвыпившей в честь 8 Марта дамы

В Североуральске суд вынес приговор местному 30-летнему жителю, который был признан виновным в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Вечером 8 марта 2017 года подвыпивший мужчина пошёл в гости к другу. В подъезде дома на улице Каржавина путь между 2 и 3 этажами ему преградила женщина – тоже подвыпившая. «Его очень разозлило, что она мешает ему пройти в квартиру к знакомому. Схватив женщину за ворот, подсудимый с силой столкнул её с лестницы. Женщина упала и ударилась головой о чугунную батарею. Ничуть не заботясь о состоянии гражданки, злоумышленник продолжил путь к квартире знакомого, где стал предаваться алкогольным возлияниям», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Лежащую без чувств женщину обнаружили другие люди. Они вызвали врачей, и пострадавшая была госпитализирована, но в больнице ее спасти не удалось – женщина умерла от черепно-мозговой травмы на следующий день.

Личность злоумышленника была установлена в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.05.18

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