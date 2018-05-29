Драгдилер, катавший на капоте полицейского, пойдёт под суд

В Екатеринбурге пойдёт под суд драгдилер – но не за распространение наркотиков, а за преступление против полицейского. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошёл вечером 10 декабря 2017 года.

Местный житель 1985 года рождения, который участвовал в незаконном обороте наркотиков, ехал за рулём по улице Агрономической. Он привлек внимание наряда патрульно-постовой службы. Полицейский поднял руку перед движущимся авто, требуя остановиться, но водитель решил этого не делать. Он не только не остановил машину, но и совершил наезд на стража порядка.

«Полицейский, запрыгнув на капот, избежал получения телесных повреждений. Со стражем порядка на капоте обвиняемый продолжил движение. Однако на одном из резких поворотов полицейский, не удержавшись, упал на асфальт, в результате чего ему была причинена физическая боль и повреждения, не повлекшие вреда его здоровью», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование этого дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ уже завершено. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

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