Проект ледовой арены на месте телебашни вынесли на губернаторский градсовет (СКРИН)

В ближайший четверг, 31 мая, градсовет при губернаторе Свердловской области рассмотрит проект ледовой арены УГМК, которая расположится на месте бывшей недостроенной телебашни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», презентация проекта уже размещена на сайте областного минстроя, ее могут скачать все желающие.

Первые комментаторы уже поинтересовались, «где парковки» – на эскизе самого фасада их не видно, однако из текста презентации следует, что планируется разместить общественный паркинг на 800 мест на улице Декабристов. Не всем понравился и сам фасад – один пользователь сравнил его с «тазом».

Отметим, что ранее, в апреле, архитектурному и спортивному сообществам Екатеринбурга уже были представлены предварительные наработки по концепции «Ледовой арены» на месте взорванной телебашни. Говорилось, что основная часть зрителей будет приезжать туда на общественном, а не на личном транспорте.

Среди тех, кто примет участие в заседании совета 31 мая, не только губернатор и представители УГМК, но и сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, замглавы администрации по строительству Алексей Белышев, бывший главный архитектор области Григорий Мазаев, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин.

Екатеринбург, служба информации

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