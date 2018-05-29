Уральцы верны приметам и в мае не женятся

Последний месяц весны 2018 года традиционно оказался не загруженным для загсов уральской столицы. Уральцы верны приметам и в мае жениться не хотят.

По словам специалистов загсов Екатеринбурга, если в другие месяцы среднее количество регистрируемых браков колеблется в пределах 100-150 в месяц, то в мае их число не выходит за показатель в 20-25 пар на каждый из семи загсов города.

Напомним, согласно народной примете, пары, что женятся в мае, «всю жизнь будут маяться». Впрочем, многолетняя статистика, которую ведут те же загсы по теме разводов, не подтверждает и не опровергает народную молву.

Екатеринбург, Елена Васильева

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