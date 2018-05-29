В Екатеринбурге на Ленина горит заброшенный объект культурного наследия (ФОТО)

В Екатеринбурге на проспекте Ленина, 79 горит заброшенное с начала 2000-х здание – объект культурного наследия.

По словам очевидцев, пламя вырывается через проемы окон, которые давно не застеклены и завешены лишь фасадной сеткой. Как передает корреспондент «Нового Дня», столб черного дыма поднялся над центром города менее получаса назад. По словам очевидцев, горит заброшенное здание на Ленина, 79. В ту сторону с включенными сиренами проследовали пожарные машины. Согласно информации на сайте Министерства по управлению госимуществом Свердловской области, здание не Ленина, 79 – объект культурного наследия регионального (областного) значения «Здание химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, где в 1930-1967 гг. работал ученый лесохимик В.Н. Козлов».

Фото с сайта МУГИСО

По информации историков, квартал застраивался в 20-е годы. А это здание было воздвигнуто в начале 1930-х. Здесь размещался Институт Древесины, но в середине 1930-х годов на его базе здесь открылся учебный корпус химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института, который занимал здание до начала 2000-х годов. «Объект является примером общественного здания города Свердловска 1930-х годов, выполненного в стиле конструктивизма. В нем долгое время работал известный советский ученый-лесохимик Василий Николаевич Козлов», – говорится в справке МУГИСО. С начала 2000-х годов здание пустовало и рушилось. В последние годы фасад затянули сеткой и периодически проходила информация о начавшемся ремонте. Но, судя по всему, ничего сделано так и не было.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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