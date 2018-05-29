В МУГИСО не знают, как изменится областная доля в АО «Ледовая арена»

В Мингосимущества пока нет четкого понимания, как изменятся доли Свердловской области и УГМК-Холдинга в процессе строительства ледовой арены на месте снесенной телебашни. Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос был поднят сегодня на заседании комитета по промышленной политике заксобрания при обсуждении итогов реализации программы управления госимуществом в 2017 году. И.о. первого замглавы министерства Елена Николаева напомнила, что в прошлом году было создано АО «Ледовая арена», где 40% уставного капитала принадлежит региону, 60% – УГМК. Напомним, область вложилась в проект землей и телебашней, УГМК – финансами.

Депутат Александр Ивачев поинтересовался, как будет меняться соотношение долей, когда медный холдинг вложится в строительство – значит ли это, что доля области будет размываться. Представитель МУГИСО ответила, что если УГМК будут продолжать инвестировать, а область – нет, это возможно, но уточнила, что в МУГИСО такой информации нет. «Этим занимается минстрой», – заявила она. Напомним, уже послезавтра на градсовете при губернаторе рассмотрят концепцию ледовой арены в центре города. Презентация проекта уже размещена на сайте областного минстроя, ее могут скачать все желающие.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.05.18

Противники «списка Тунгусова» достучались до администрации президента РФ. / В Екатеринбурге на Ленина горит заброшенный объект культурного наследия (ФОТО). / С ГЛОНАСС тормозить не будут: какие именно автобусы не пустят в Екатеринбург с 1 июня (ИНФОГРАФИКА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»