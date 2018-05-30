Мужчина лежит под вагоном: на Бебеля из-за ДТП встали трамваи

В Екатеринбурге на остановке Бебеля мужчина попал под трамвай. По словам очевидцев, пострадавший жив, но лежит под вагоном. Его пытаются вытащить медики скорой помощи.

Как сообщают очевидцы «ВКонтакте», мужчина лежит прямо под колесами трамвая № 24 недалеко от остановки «Бебеля». На место уже приехала скорая, медики пытаются вызволить пострадавшего. Мужчина жив, но, по всей видимости, получил серьезные травмы.

Трамваи по Бебеля в сторону центра стоят.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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