В Невьянске любитель громкой музыки по ночам заработал «уголовку»

В Невьянске 28-летний безработный местный житель пойдет под суд. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в ночь на 2 мая он выставил колонки в окно и включил музыку на полную громкость. Соседи «меломана» вызвали полицию, но приехавший наряд был нецензурно обруган нарушителем в присутствии соседей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Жителю Невьянска теперь грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года.

Екатеринбург, служба информации

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