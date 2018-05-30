Улицу Стачек на Уралмаше закрыли на весь июнь из-за ремонта

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня дорожные рабочие закрыли движение транспорта по улице Стачек. Транспорт пустят только 9 июля. В течение почти полутора месяцев будет идти плановый ремонт магистральной теплосети.

Как сообщает мэрия Екатеринбурга, движение закрыто от улицы Красных Командиров до Энтузиастов. Движение транспорта будет направляться по улицам Красных Командиров, Бабушкина, Старых большевиков, Энтузиастов.

Открытие движения запланировано только на 9 июля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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