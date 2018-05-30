В Екатеринбург приехали самые одаренные дети России

В Театре юного зрителя в Екатеринбурге прошел гала-концерт XIX Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани». Традиционно организатором одного из самых зрелищных праздников детского творчества выступил благотворительный фонд «Дети России». Приехали на него только лауреаты – 91 человек. Всего же жюри отсмотрело порядка 1800 заявок, в числе которых картины и литературные работы на темы «Чтобы люди научились слышать людей» и #жизнь_on-line, а также видеозаписи сценических номеров. Победителей выбирали по нескольким номинациям – художественная, эстрадно-вокальная, хореографическая, литературная. Кроме того, впервые в этом году была учреждена специальная номинация для глухих и слабослышащих детей – жестовое пение.

«У нашего конкурса есть имя и традиции, но каждый год в нем появляются новые запоминающиеся моменты – новые грани, – прокомментировала директор БФ «Дети России» Юлия Нутенко. – Жестовое пение – это особый вид творчества. Его исполнители могут передавать жестами не только текст песни, но и эмоции, и это никого не оставляет равнодушным. В этом году мы получили только 30 заявок в эту номинацию, но, со временем, думаю, что участников станет больше».

География конкурса давно вышла за пределы страны, отмечают организаторы. Самый «дальний» лауреат – вокалистка Полина Горлова – преодолела для участия в церемонии награждения более 4 тыс. километров, в Екатеринбург она приехала из села Тамбовка Амурской области. Заявки на участие в «Алмазных гранях» в этом году поступили не только со всех уголков нашей страны, но и из Белоруссии, Индии и Казахстана. По подсчетам организаторов, за 19 лет существования фестиваля-конкурса в нем приняли участие более 52 тысяч детей.

Екатеринбург, Елен Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.05.18

Проект «Эрмитаж Урал» лишился федерального финансирования. / Опять уральская борзота? В «Уралаэрогеодезии» люди полгода не видели зарплату, не помогла даже прокуратура (ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ). / Шел в наушниках и свернул под трамвай – подробности инцидента на Бебеля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»