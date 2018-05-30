«Уральские авиалинии» с июля снова откроют рейс Екатеринбург – Самарканд

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновит полеты из Екатеринбурга в Самарканд. В расписание полетов это направление появится с 17 июля. Рейс У6-2861 будет выполняться по вторникам в 20:05, обратный рейс У6-2862 – по средам в 00:30. Время в пути – около трех часов, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Самарканд – третий по величине город в Узбекистане, известен своими древними достопримечательностями. Его памятники архитектуры включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО – парадная площадь Регистан, Гур-Эмир – усыпальница завоевателя Тамерлана, мемориальный комплекс Шахи-зинда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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