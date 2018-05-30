На Среднем Урале ожидается крупный град и сильный ветер

Управление МЧС выпустило очередное штормовое предупреждение об ухудшении погоды. Сегодня вечером и ночью в Свердловской области ожидается крупный град, штормовой ветер до 25 метров в секунду. В горных районах будут идти сильные дожди. Все аварийно-восстановительные бригады для ликвидации возможных происшествий приведены в повышенную готовность, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время града спасатели рекомендуют жителям не выходить из дома и держаться как можно дальше от окон. На улице необходимо найти укрытие, а если не получится, нужно защищать голову от удара градин руками или сумкой. Водителям советуют переждать непогоду в автомобиле, развернувшись спиной к стеклам и прикрыв глаза руками или одеждой. Маленьких детей в автомобиле нужно закрыть своим телом. «Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут», – отмечают в МЧС.

При сильных порывах ветра нельзя прятаться под деревьями, поврежденными зданиями и слабо закрепленными конструкциями.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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