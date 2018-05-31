К 10 июня весь муниципальный общественный транспорт Екатеринбурга станет англоязычным

К Чемпионату мира по футболу все сообщения в общественном транспорте Екатеринбурга будут продублированы на английском языке. Пассажиры метрополитена привыкли слышать эти объявления с января, в трамваях и троллейбусах звуковые дорожки пока проходят тест. Со следующей недели дубляж появится в муниципальных автобусах. По информации городского комитета по транспорту, вся работа будет завершена до 10 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожная навигация на туристических маршрутах уже переведена на язык международного общения. Названия улиц, остановок и дорожные указатели теперь кроме русского имеют и английское наименование.

Напомним, матчи ЧМ пройдут в Екатеринбурге 15, 21, 24 и 27 июня. В уральскую столицу приедут команды и болельщики из Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики и Швеции.

Для обслуживания матчей будет привлечено около трех тысяч волонтеров, владеющих иностранными языками, добавили в мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.05.18

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