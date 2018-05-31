В Академическом отметят День защиты детей и запустят 100 воздушных змеев в честь лета

Завтра в Академическом в честь Дня защиты детей пройдет товарищеский футбольный матч, выступление гимнасток и концерт. А в выходные, несмотря на погоду, жителей района приглашают встречать лето: запускать в небо 100 воздушных змеев.

1 июня День защиты детей будут отмечать не только в центре Екатеринбурга. Свой праздник устроят для жителей Академического. С 15 часов на межшкольном стадионе во втором квартале пройдет товарищеский футбольный матч между командами двух ДЮСШ, а затем – выступление маленьких гимнасток и показательное выступление футболистов по фристайлу. В 16 часов на площадке возле стадиона начнется концерт, а также конкурсы, мастер-классы по шахматам. В 17:30 детям покажут научное шоу с демонстрацией опытов и открытий. Все время будет работать фотозона и зона аквагрима.

А 3 июня здесь устроят праздник в честь начала лета, которое в этом году никак не наступит. Но УК «Академический» и «РСГ-Академический» устраивает специальную программу, чтобы призвать тепло.

Там же, на спортивном стадионе между школами № 16 и № 19 пройдут выступления воздушных акробатов, фитнес-зарядка с «Мисс Екатеринбург». В 12 часов жители района запустят в небо 100 воздушных змеев. Самым маленьким покажут кукольный спектакль «Прививка от непослушания». А для любителей спорта пройдут массовые футбольные матчи с метровым надувным мячом, семейная эстафета, конкурс на лучшую команду болельщиков и так далее. Полная программа есть на сайте УК «Академический».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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