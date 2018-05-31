Прокуратура нашла в Екатеринбурге 5 тысяч нелегальных мигрантов

В Екатеринбурге возбуждено пять уголовных дел из-за нелегальной постановки на учет мигрантов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, предприятия «Виктория», «Металлгрупп», «Уралжилстрой», «Промкоплектсервис» и еще один индивидуальный предприниматель с января 2017 года по март 2018 года представили более 5 тысяч уведомлений о пребывании иностранцев по различным адресам и их трудоустройстве. На основании этой информации мигранты были зарегистрированы на территории Екатеринбурге.

Но в ходе проверки выяснилось, что фактически иностранные граждане по месту постановки на учет не проживали и не заключали никаких трудовых договоров. По материалам прокуратуры предприятия были оштрафованы на общую сумму свыше 18 миллионов рублей. Теперь уголовно-правовую оценку их действиям должны дать следственные органы. Уголовные дела возбуждены по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации» и ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Помимо этого прокуратура обратилась в ГУ МВД по Свердловской области с просьбой аннулировать разрешительные документы мигрантов, полученные на основе ложных сведений. По результатам рассмотрения полиция обнаружила свыше 1 тысячи незаконно полученных иностранцами трудовых патентов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.05.18

Операторы усилили скорость интернета на время проведения матчей ЧМ в Екатеринбурге. / В Академическом отметят День защиты детей и запустят 100 воздушных змеев в честь лета. / К 10 июня весь муниципальный общественный транспорт Екатеринбурга станет англоязычным. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»