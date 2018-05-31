В Екатеринбурге пройдет корпоративный чемпионат ракетно-космической промышленности

Технопарк высоких технологий «Университетский» реализует новую для себя компетенцию – проведение корпоративных состязаний по стандартам WorldSkills.

Первой на площадку технопарка вышла корпорация «Роскосмос»: с 30 мая по 5 июня она проведет в Екатеринбурге третий корпоративный чемпионат ракетно-космической промышленности по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2018».

«В настоящее время потребность в таких высокотехнологичных площадках для проведения корпоративных профессиональных мероприятий весьма высока. Наша инфраструктура полностью подготовлена к приему крупных компаний, корпораций для проведения состязаний по стандартам WorldSkills. Требования к уровню профессионализма работников постоянно растут, соответственно, и проведение профессиональных соревнований должно быть на качественно ином уровне, чем это было раньше. Уже сейчас мы ведем переговоры с крупными промышленными предприятиями Свердловской области, а также холдинговыми структурами, имеющими предприятия по всей стране, о проведении подобных мероприятий», – рассказал «Новому Дню» первый заместитель генерального директора «Университетского» Сергей Демаков.

Напомним, технопарк создан правительством Свердловской области для содействия развитию научно-технического, инновационного и промышленного потенциала региона, формирования инновационной инфраструктуры региона, обеспечения территориальной концентрации финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения развития высокотехнологичных отраслей экономики. Ключевыми компетенциями технопарка является деятельность Инжинирингового центра, Регионального центра поддержки инноваций, содействие компаниям-резидентам в реализации одобренных экспертным Советом инновационных проектов, деятельность в качестве регионального оператора Сколково в Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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