В квартире пенсионерки, попавшей в больницу, остались запертыми 40 кошек. Граждан просят помочь (ВИДЕО)

Одинокая 58-летняя женщина, хозяйка 40 кошек, попала в больницу. Кошачья семья оказалась запертой в ее квартире в поселке Кольцово. Сейчас о животных заботятся соседи, знакомые и друзья женщины – приносят корм и наполнитель для лотков. Хозяйка кошачьей семьи Татьяна Ч. пришла в себя после операции и просит помочь кошачьей стае до выхода ее из больницы.

«Выбросить или убить котят у нее рука не поднималась. Кого могла из маленьких – пристраивала, остальные оставались жить у нее в квартире, – рассказывает Татьяна Мирошникова, соседка попавшей в больницу женщины. – Человек одинокий, кошки для нее – дети, семья. Большинство людей таких сумасшедшими считает и, в основном, потому, что запах или что-то такое мешает. У Татьяны же все кошки ухоженные, даже не пахнет».

40 кошек неделю сидят без еды

Действительно, в доме кошачьего запаха не чувствуется. Здесь непереносимо пахнет канализацией, которую прорвало еще в марте, и до сих пор к ремонту местная управляющая компания даже не приступала. «По идее, эти кошки – это уникальный случай для любого зоолога. Все эти кошки – пять поколений одной кошачьей пары, при этом живут в прекрасных условиях. У них большая семья, свои отношения в стае, причем не агрессивные, а именно партнерские, – продолжает рассказывать Татьяна. – Я знаю, что сейчас там одна кошка беременная, три кормящих, и очень беспокоюсь за малышей – они могут не добраться до воды и еды. Татьяна их отдельно кормила, мыла, за глазками ухаживала».

Для попадания в комнату с кошками была вызвана полиция. «Конечно, у меня есть ключ, – говорит соседка. – Здесь в основном одинокие люди живут, мало ли что случится». Но по закону в помещение нужно заходить в присутствии полицейских.

Комната Татьяны Ч. была вскрыта, кошек накормили, прибрали. Опасения соседки относительно котят подтвердились: один котенок был найден в критическом состоянии. В ветеринарной клинике ему поставили диагноз «истощение и обезвоживание», попытки реанимировать зверя оказались безуспешными.

Благотворительная организация «Зоозащита» объявила сбор средств для поддержки кошачьей семьи в соцсети «ВКонтакте».

«Неплохо было бы пристроить в добрые руки хотя бы малышей», – говорит соседка пенсионерки Татьяна Мирошникова.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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