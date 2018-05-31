Директриса школы из Екатеринбурга пойдет под суд за мошенничество на 90 тысяч рублей

В Екатеринбурге 44-летняя директор школы пойдет под суд за мошенничество и служебный подлог. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, с мая по ноябрь 2016 года она фиктивно устроила на работу свою родственницу – та якобы трудилась уборщицей и лаборанткой.

Руководитель для этого подделала приказ о приеме на работу, трудовой договор, приказ о совмещении должностей, а затем вносила в ложные сведения в табели учета рабочего времени и даже приказы о поощрении.

За несколько месяцев женщина наказала бюджет на 90 тысяч рублей. Деньги она перечисляла на карту родственницы, а потом снимала их.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ с уже утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Екатеринбург, служба информации

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