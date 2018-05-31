«Продай айпад, купи травмат» – дома для бедных в городе, ждущем иностранцев на ЧМ и «Экспо» (ФОТО)

Со дня на день Екатеринбург ждет наплыва иностранных гостей – болельщиков, приезжающих на чемпионат мира по футболу. Гостевые маршруты предполагают, что из Кольцово люди будут выбираться электричками. В зону их внимания, а также посетителей других крупных мероприятий – известно, как власти города и области мечтают заполучить «Экспо-2025» – не попадут трущобы. Дома, в которых живут совсем не маргиналы, а обычные люди с очень низким уровнем дохода. Им недоступны такие блага цивилизации как, например, ванная. Туалет общий, а поврежденную канализацию так никто и не чинит. При этом жители дома исправно платят за коммуналку – и немалые суммы. Зимой выходит до 5 тысяч рублей. И это не за хоромы, а за квартиры в доме, который можно увидеть на наших фотографиях.

Бывшее общежитие на улице Бахчиванджи, 20, в поселке Кольцово – сейчас жилой дом. Когда-то здесь жили летчики, техники и служащие аэропорта. В 2011 году общежитие было передано на баланс муниципалитета. Некоторые жильцы дома в свое время приватизировали жилье, и сменить его на что-то более комфортное не могут по финансовым причинам. Есть и те, кому квартиры предоставил муниципалитет по договорам соцнайма. Обычные семьи, пенсионеры – бывшие работники Дома культуры, столовой аэропорта, другие служащие.

В доме непереносимо пахнет канализацией. После нескольких попыток залатать старые трубы ремонтники просто бросили что-то делать, рассказывают жильцы. Теперь стоки текут в подвал дома. Внутри обшарпанные стены с торчащей проводкой, в общем туалете бачки сняты, в общей душевой – три душа, у которых нет вентилей – при включении вода льется сразу из всех. Общедомовых счетчиков ни на воду, ни на электричество тут нет. Жильцы рассказывают, что просили коммунальщиков установить приборы учета, но этого так и не было сделано.

В прачечной нет света

Капитальный ремонт в доме проведут в лучшем случае через три года. В краткосрочной программе регионального фонда работы в здании запланированы на 2021-2023 годы. Объяснение тому – возраст дома. Он был построен в 1964 году, и его состояние удручающее. При этом жильцы платят за услуги ЖКХ, в том числе – по счетам от фонда капремонта, задолженность, по данным ФКР, всего около 10%.

В управляющей компании «Ремстройкомплекс», которая обслуживает этот дом, винят во всем жильцов. «Жильцы в этом доме не соблюдают правил эксплуатации. Мы готовы были и трубы поменять, и вентили в душевых, но они не смогли собрать денег. Несколько раз проводили собрания, но приходят единицы, и никаких вопросов решить невозможно. И проблема этого дома в том, что это – бывшее общежитие, сложившегося отношения к общему имуществу просто нет. Этой зимой там были постоянные драки в фойе, стекла меняли чуть не каждый день. А канализация плохо работает, потому что кидают что попало туда», – рассказали в УК.

Туалет

Для пенсионеров, обитающих в доме, ситуация вряд ли изменится. XXI век для них пока не наступил. За пределами гостевых маршрутов это происходит не так скоро. «Продай айпад – купи травмат», – гласит надпись на подъезде.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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