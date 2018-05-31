Жительница Красноуфимска отдала 10 миллионов лжесудье, обещавшей устроить ее нотариусом

В Екатеринбурге на 4 года осудили мошенницу, которая представилась судьей и обещала своей знакомой по блату трудоустроить ее нотариусом. За свои «услуги» лжеюрист получила 10,5 миллиона рублей. По решению суда деньги она обязана вернуть.

В ходе следствия установлено, что 38-летняя жительница Екатеринбурга представилась бывшим председателем одного из районных городских судов и пообещала своей знакомой, 38-летней жительнице Красноуфимска, помочь устроиться на работу нотариусом в областном центре. Изначально свои услуги мошенница оценила в 4,5 миллиона рублей, но требуемая «для решения вопроса» сумма несколько раз увеличивалась – якобы в связи с дополнительными издержками. В итоге жительница Красноуфимска отдала «председателю суда» 10,5 миллиона рублей. Когда женщина осознала, что стала жертвой мошенницы, то обратилась в органы внутренних дел с заявлением.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, Октябрьский районный суд вынес лжеюристу обвинительный приговор по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». 38-летней екатеринбурженке назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей и постановил взыскать с осужденной в пользу истца сумму причиненного ущерба.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.05.18

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