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Пятница, 1 июня 2018, 07:50 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург едет делегация FIFA

Колин Смит

В Екатеринбурге в ближайшие выходные ждут делегацию FIFA с итоговым визитом перед началом чемпионата мира по футболу. Представители федерации и оргкомитета соревнований уже посетили 8 городов из 10, где пройдут матчи ЧМ-2018. Ожидается, что в Екатеринбург приедет директор по организации соревнований FIFA Колин Смит. Он должен оценить готовность арены, а также временной инфраструктуры на ее территории.

В этом году господин Смит уже был на Центральном стадионе – вместе с гендиректором АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексеем Сорокиным в рамках инспекционного визита.

Напомним, что в Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).

Екатеринбург, служба информации

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