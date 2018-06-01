Актриса «Коляда-театра» получила награду фестиваля «Фабрика Станиславского» из рук Безрукова

В Москве состоялось вручение наград фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». Призы раздавали всего в двух номинациях, и один из них получила актриса «Коляда-театра» Алиса Кравцова. Директор фестиваля Сергей Безруков вручил ей статуэтку за лучшую женскую роль в спектакле «Большая советская энциклопедия».

Как сообщают организаторы фестиваля, в этом году награды присуждались только за лучшую женскую и лучшую мужскую роли. Обоих лауреатов награждал Сергей Безруков, который является художественным руководителем фестиваля «Фабрика Станиславского» и сам отсматривает привезенные работы. Кроме Алисы Кравцовой статуэтку «Верю» получил актер Антон Момот – за роль Григория Мелехова в спектакле «Тихий Дон» Санкт-Петербургского театра «Мастерская».

Добавим, что летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» проходил с 22 по 31 мая на сцене Московского губернского театра и в городе Орехово-Зуево. Кроме показов спектаклей, на фестивале была обширная образовательная программа: ежедневно Безруков вел практические занятия и семинары для будущих актеров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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