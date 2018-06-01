Пропавший в свердловском селе первоклассник нашелся в багажнике автомобиля

Мальчик 2009 года, который ушел из дома в селе Поташка Артинского района Свердловской области, найден живым и здоровым в багажнике машины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что находящийся под опекой ребенок поздно вечером ушел из дома и не вернулся, в полицию сообщили около 10 часов утра. Ночью мать пыталась разыскать дитя самостоятельно, однако результатов это не принесло. Полиция была поднята по тревоге. «Сотрудники органов внутренних дел обследовали близлежащий лесной массив, кладбище, заброшенные дома, опросили опекунов и жителей сел, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Примерно в 16 часов полицейские обнаружили ребенка на улице Кирова в селе Поташка и возвратили законными представителям».

Предварительно установлено, что мальчик учится в 1 классе и с 2013 года находится под опекой 45-летней местной жительницы. Семья считается благополучной, ранее из дома ребенок не убегал. Накануне вечером приемная мать не отпустила его играть на улицу, тогда он сбежал сам. Испугавшись возможного наказания, мальчик решил не возвращаться домой и переночевал в багажнике припаркованной во дворе незапертой «Нивы», принадлежащей его семье.

Артинский район, служба информации

Артинский район. Другие новости 01.06.18

«Я вас люблю, не надо митинговщины!» – Носов призвал тагильчан смириться с его уходом. / Из депутатов в министры: справедливоросс Илья Лобов возглавит министерство природы Омской области. / Концепцию «Большого Екатеринбурга» разработают за 57 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»