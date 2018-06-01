На Вторчермете ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей

В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на Вторчермете в ближайшие выходные дни закроется движение транспорта на перекрестке улиц Титова и Ферганской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ремонт начнется с 23:00 пятницы, 1 июня и продлятся до 6 часов утра вторника, 5 июня. В результате запланированных работ на все время их проведения в Чкаловском районе Екатеринбурга изменится схема движения трамваев, автобусов и автомобильного транспорта. Что касается трамваев, курсирующих в направлении Вторчермета и Керамики (маршруты № 1, № 14, № 15, № 25, № 27 и № 34), то они в период ремонтных работ будут ходить только до улицы Юлиуса Фучика и разворачиваться в обратном направлении на кольце возле ТЦ «Дирижабль» в микрорайоне Ботаническом. Вдобавок ко всему в выходные дни 2 и 3 июня количество трамвайных вагонов вышеуказанных маршрутов будет уменьшено на 9 единиц.

Автотранспорт будет объезжать зону проведения работ по улицам Сухоложской, Агрономической, Санаторной и Патриса Лумумбы.

Екатеринбург, служба информации

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