В Свердловской области по-тихому поднимают тарифы на содержание жилья. Об этом свидетельствует постановление Региональной энергетической комиссии № 78 от 30 мая этого года.

Речь идет, правда, только о тех многоквартирных домах, где есть два и больше лифтов. В большую сторону для таких МКД меняется норматив на общедомовое потребление электроэнергии. Если раньше показатель составлял 4,16, то теперь 4,69 кВт/ч.

Напомним, что ранее в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области прогнозировали, что тарифы на содержание жилья должны измениться с 1 июля 2018 года в меньшую сторону – за счет выведения строки «Обращение с твердыми коммунальными отходами» за скобки этого параметра. С середины лета свердловчане будут платить за складирование, вывоз, хранение, сортировку, переработку и утилизацию мусора по-новому. Это будет считаться не жилищной, а коммунальной услугой.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

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