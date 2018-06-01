Из горящей высотки в Екатеринбурге эвакуировано 26 человек

Почти 30 человек пришлось эвакуировать сегодня из-за пожара жилой высотке в центре Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в 12:11 поступил сигнал о пожаре на улице Юмашева. На площади 10 кв. м загорелось домашнее имущество в квартире, расположенной на 7-м этаже муниципального 27-этажного дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 26 человек, в том числе 6 детей.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение пяти минут.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

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