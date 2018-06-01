Пассажиров закрытых «Саратовских авиалиний» возьмут на борт уральские самолеты

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 июня перевозит пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» на собственных рейсах. Люди будут допускаться к посадке при наличии свободных мест в самолетах на маршруты: Красноярск – Сочи и обратно, Казань – Симферополь и обратно. Воспользоваться услугой можно до 30 июня.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, для посадки на рейс клиентам «Саратовских авиалиний», имеющих на руках действительный билет, необходимо обращаться в представительства УА в аэропортах отправления. Уточнить наличие рейсов можно на сайте компании или в авиакассах.

Напомним, накануне вступило в силу решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии». Пассажирам, купивших билеты на рейсы в июне, предлагается оформить возврат или воспользоваться самолетами других авиакомпаний. Сейчас их число достигает 8700 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

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