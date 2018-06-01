Сезон детского отдыха стартовал: лагеря готовятся принимать детей (ВИДЕО)

Сегодня детские оздоровительные лагеря открывают новый сезон. В Екатеринбурге свою работу начали все 137 городских лагерей с дневным пребыванием детей в 132 школах. Кроме того, ребят готовы принять 17 загородных оздоровительных лагерей. За летний сезон 2018 года в лагерях отдохнут около 40 тысяч юных екатеринбуржцев.

Загородные лагеря массово начнут принимать детей со следующей недели. Так, 3 июня откроется для детей лагерь «Заря», один из старейших детских лагерей Свердловской области. История лагеря начинается в 1939 году, когда предприятие Ураласбест построило на берегу реки Пышма несколько деревянных корпусов и спортивную площадку. С тех пор лагерь в несколько раз увеличился в размерах, за смену здесь бывает более 650 детей. Как рассказала директор лагеря Ирина Аристова, в «Зарю» сейчас уже ездят династиями – выросшие дети приезжают вожатыми, взрослые – воспитателями. Детский лагерь «Заря» вошел в российский ТОП-100 детских лагерей. Рейтинг был составлен по отзывам детей и родителей, и из Свердловской области только 2 лагеря попали в 100 лучших («Заря» под Асбестом и «Красная горка» под Каменском-Уральский).

«Главный показатель успешности детского лагеря – это то, что наши дети не успевают звонить родителям. Это значит, им интересно и весело. Это и есть хороший детский отдых», – говорит директор лагеря Ирина Аристова.

Один из старейших детских лагерей на Урале открывает сезон

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 01.06.18

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