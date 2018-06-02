Сергей Удальцов в Екатеринбурге анонсировал закат Путинской эпохи и реванш левых идей

Сегодня в Екатеринбург приехал лидер Левого фронта Сергей Удальцов, чтобы встретиться со сторонниками и союзниками, а также обозначить тактику и стратегию движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», людей на встречу пришло не очень много – около 70, по большей части пенсионеры, хотя встречались и молодые люди. Было несколько человек, ранее оставивших свердловское отделение КПРФ из-за недовольства первым секретарем Александром Ивачевым. А вот сам Ивачев не пришел, хотя и был приглашен. Как было объявлено, лидера свердловских коммунистов задержали «семейные обстоятельства».

Говоря о текущем моменте, Удальцов предсказал рост социальной напряженности, обострение внутриэлитных конфликтов, эскалацию давления Запада и как результат – закат эпохи Путина. Обострение ситуации и рост протестных настроений, по его прогнозам, может наступить уже этой осенью.

В связи с этим Удальцов призвал присутствующих готовиться к критическому моменту – в частности, научиться различать «популистскую» оппозицию, выступающую за изгнание из власти конкретных персонажей, и «реальную», которая ставит своей целью изменения на системном уровне. На данный момент главная задача, которую видит перед собой Удальцов, – создание на федеральном уровне постоянно действующей левой коалиции с новыми лидерами. Среди публичных фигур, которых он видит в ее составе, Удальцов назвал депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина, бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина, публицистов Максим Шевченко и Константина Семина. Также была озвучена необходимость создания единого информационно-пропагандистского канала с сетью региональных корпунктов.

Пришедшие граждане отсылки к революционной теории (без которой, согласно марксизму-ленинизму, нет практики), восприняли скептично и потребовали от известного оппозиционера ответа: не пора ли начинать партизанскую войну. Но Удальцов, проведший 4,5 года в местах не столь отдаленных, их разочаровал. «На сегодняшний день я не считаю партизанскую войну эффективной. Сейчас у всех есть телефон, у всех есть интернет. Можете считать, что вас все время прослушивают. Только заговорите о том, чтобы уйти в лес, – я вас уверяю, вы до леса не доедете», – подчеркнул он и призвал активизировать работу в соцсетях: «Сейчас не надо ходить с листовками к проходной завода. Сейчас хоть зэк, хоть вертухай, хоть рабочий, хоть крестьянин – все сидят в ютьюбе».

Коснулись на встрече и вопроса о месте проведения легальных митингов – допустимо ли соглашаться, когда власти отправляют вас проводить митинг «в лес перед белками». Удальцов считает, что нет: «Мы лучше белок из леса к себе в город возьмем, чем будем перед ними в лесу выступать. Надо себя уважать и не позволять вытирать о себя ноги».

Не обошлось и без вопроса об отношении между Левым фронтом и КПРФ. Несмотря на то, что многие пришедшие были настроены к партии Зюганова критично, чтобы не сказать – агрессивно, Сергей Удальцов сразу обозначил свою позицию: как бы то ни было, партия – ближайший союзник Левого фронта, и пренебрегать ею – стратегическая ошибка. В то же время он заявил: «Если бы КПРФ меня полностью устраивала, я бы в нее вступил и трудился там на благо родины. Я собирался туда вступить в 1996 году, но по итогам тех выборов не стал этого делать, и я до сих пор не там». По словам Удальцова, задача левой оппозиции – помочь обновлению КПРФ, в том числе и кадровому. И тогда она, возможно, станет партией, в которую сочтут возможным для себя вступить все сторонники левых идей. А левые идеи, считает Удальцов, вечны. «Эти идеи вечны, и мир к ним все равно придет. Но придет медленно. Давайте ускорим историю», – призвал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.18

В онлайн-голосовании на праймериз «Единой России» принял участие 651 екатеринбуржец. / Берегитесь, девушки! На Урале стало в два раза больше изнасилований. / «Некоторых корвалолом отпаивали»: выпускники рассказали о внезапной смене задачи из ЕГЭ по математике. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»