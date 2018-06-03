«Это не массовая драка, там было 2-3 человека»: подробности ЧП в колонии Верхотурья

В свердловском ГУФСИН категорически опровергают информацию о том, что инцидент в исправительной колонии 53, в результате которого скончался заключенный, был массовой дракой. Об этом, напомним, «Новому Дню» ранее сообщили родственники погибшего со ссылкой на сотрудников ведомства, которые принесли им печальное известие.

«Это не было массовой дракой, там было 2-3 человека, и никаких других пострадавших нет. На месте работают оперативники, психологи, оказывается вся необходимая помощь. У нас были массовые драки, когда 150 человек дрались, но сейчас это не так», – сказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Необходимо добавить, что на место выехал начальник ГУФСИН Свердловской области Александр Федоров и его первый заместитель Александр Шек.

Напомним, сегодня утром в душевой ИК-53 был найден мертвым 43-летний осужденный по имени Сергей. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области агентству рассказали, что Верхотурским межрайонным следственным отделом ведомства проводится доследственная проверка.

«Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе ведомства.

Первыми о ЧП агентству рассказали близкие погибшего.

«Сегодня позвонили с утра и сказали, что во время массовой драки между зэками Сергей был убит. Еще сказали, что много зэков пострадало. Не объяснили толком ничего. Только сказали, что сейчас будут разбирательства, а тело отдадут нам через 2 дня», – рассказал «Новому Дню» друг заключенного Александр.

Екатеринбург, служба информации

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