В Екатеринбурге сгорел цех рядом с Турбинным заводом

В Екатеринбурге произошел пожар на промплощадке, где находятся корпуса Турбинного завода. Горел цех по производству упаковочной тары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, о возгорании на территории промплощадки на Фронтовых Бригад сигнал поступил в 20:31 по местному времени. Загорелся цех по производству упаковочной тары, огонь распространился на 100 кв. метров, повреждены готовая продукция, внутренняя отделка и кровля. На тушение отправили 6 машин и 32 сотрудника МЧС. Открытое горение было ликвидировано к 21:05, через полтора часа пожарные закончили проливку и разбор конструкций.

Отметим, в промзоне, где полыхало здание, находятся корпуса в том числе Уральского турбинного завода. В управлении по связям с общественностью корреспонденту РИА «Новый День» заявили, что сгоревший цех принадлежал компании «Уралореолстрой», к Турбинному заводу цех по производству упаковки отношения не имеет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.06.18

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