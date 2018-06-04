Метеорологи объяснили феномен внезапной массовой смерти птиц под Нижним Тагилом

В выходные в социальных сетях стала появляться информация о том, что трассы под Нижним Тагилом усыпаны мертвыми птицами. Как передает портал «Все новости», трупы пернатых были обнаружены в районе Монзино. Некоторых птиц – а это были стрижи – местным жителям удалось откачать, однако большинство погибли. В чем причина массовой гибели, было неизвестно.

Ведущий специалист центра «Фобос» Вадим Забойченко в эфире «России-24» сегодня утром объяснил, почему десятки птиц упали замертво. По его словам, это произошло из-за аномально холодной погоды – стрижи просто замерзли и не нашли себе еды, не успев перелететь в более благоприятный район.

Фото: birds.kz

Екатеринбург, служба информации

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