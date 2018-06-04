Девочка-подросток в Екатеринбурге выпала с восьмого этажа

В Екатеринбурге на Сортировке 15-летняя девочка выпала из окна. Она выжила, но находится в коме.

ЧП с подростком произошло этой ночью. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, она находится в коме. Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по предварительной информации, девочка выпала с 8 этажа, проводится проверка.

В СУ СК по Свердловской области также отметили, что проводится доследственная проверка, но более подробные сведения в интересах пострадавшей девочки и ее семьи не разглашаются.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.06.18

По итогам праймериз ЕР «список Тунгусова» совпал на 61% (Список победителей). / Шесть чартерных рейсов из Екатеринбурга перенесли в Челябинск из-за ЧМ. / Праймериз «Единой России» в Екатеринбурге стали самыми «грязными» в стране: дошло до мордобоя (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»