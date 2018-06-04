Перед ЧМ-2018 в Екатеринбурге прошел футбольный праздник (ВИДЕО)

Все меньше времени остается до первого матча Чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбурге. Чтобы горожане почувствовали вкус предстоящего спортивного события, в минувшие выходные в ТЦ «Алатырь» при поддержке компании «Т Плюс» прошел праздник «Энергия мяча». Главными его участниками стали школьники, у которых только-только начались долгожданные летние каникулы, и их родители.

Праздник «Энергия мяча»

«Энергетики – это спортивные и энергичные люди. Мы дарим тепло людям не только в батареях, но и проводим социальные мероприятия. Праздники ко дню защиты детей мы проводим регулярно, а такой – впервые, потому что он приурочен и к ЧМ-2018. Выяснилось, что у нас много футбольных болельщиков, так что мы пригласили детей и родителей, чтобы подарить им маленький футбольный праздник», – сказала руководитель пресс-службы компании Светлана Тимченко.

Праздник начался с выступления футбольных фристайлеров из команды EKBFF. Зрители тоже могли попробовать выполнить трюки под руководством ее участников. После этого у всех любителей футбола была возможность сыграть в мяч с джамперами – прыгунами на специальных устройствах. Гвоздем праздника стала встреча с футболистами молодежной команды «Урал». Гостей приветствовали вратарь Алексей Мамин, полузащитники Андрей Шептий и Павел Кириллов, которые поделились с юными спортсменами историями из жизни, а потом провели эстафету. Также в ходе праздника гости смогли принять участие в викторине на футбольную тему и розыгрыше призов. Участников ждали подарки – спортивные непромокаемые ветровки, оригинальные брелоки, рюкзаки для сменной обуви и, конечно, футбольные мячи.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.18

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