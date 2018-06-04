Администрация Екатеринбурга подарила РПЦ четыре здания на Шарташе

РПЦ получит четыре здания в Шарташском лесопарке в дар от администрации города.

Распоряжение о безвозмездной передаче недвижимого имущества из собственности муниципального образования в собственность Православной религиозной организации Александро-Невскому Ново-Тихвинскому женскому монастырю подписал сити-менеджер Александр Якоб. Согласно документам, РПЦ достанутся жилые здания по адресу: ул. Отдыха, д. 93, корп. 2, ул. Отдыха, д. 93, корп. 1, и два нежилых пристроя к ним площадью 40 и 80 кв. метров. Площади каждого из этих домов при этом около 600 кв.

Добавим, близ Шарташа работает Храм во имя Святой Троицы, он находится примерно в 3,5 км от зданий, которые получит РПЦ.

Екатеринбург, служба информации

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