Дипломаты сыграли в гольф под снегом

В Екатеринбурге уже во второй раз прошел турнир по гольфу для дипломатов Diplomatic Golf Cup. На поле Pine Creek Golf Resort вышли сотрудники генконсульств Германии, США, Чехии, Болгарии, Азербайджана, Киргизии, Китая, представители отделений посольства Республики Беларусь и почетных консульств Италии и Монголии. Кроме того, клюшками вооружились сотрудники Корпорации развития Среднего Урала, Уральской торгово-промышленной палаты, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, МИД России и МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Команду отельеров представляли Hyatt Regency Ekaterinburg и Angelo. Всего было сформировано девять команд, в каждой по три представителя дипломатических ведомств и один член клуба Pine Creek Golf Resort.

До начала соревнований опытные игроки провели мастер-класс для начинающих гольфистов. Соревнования прошли в усеченном формате: на 9 лунках из 18 возможных. Играть пришлось в суровых условиях – шел снег и дул сильный холодный ветер. Для неиграющих гостей гольф-курорта была подготовлена развлекательная программа по мотивам сказов Бажова.

Третье место заняла команда члена клуба Pine Creek Михаила Жужгова. В ее составе играли представитель генконсульства США Джек Такер, почетный консул Итальянской Республики Роберто Д` Агостино, гендиректор Maschinenfabrik Reinhausen Россия Якоб Пиннекер. На втором месте оказалась команда отельного бизнеса – управляющий директор Pine Creek Golf Resort Иван Коматина, управляющий директор Angelo by Vienna House Ekaterinburg Ольга Акимова и представитель отеля Антон Якушев, а также их коллега из Hyatt Regency Ekaterinburg Георгий Цой.

Победителем турнира стала команда члена Pine Creek Ярослава Овсика, в составе которой были Татьяна Брыкова, представитель генконсульства Чешской Республики Петер Жига, директор представительства Министерства промышленности и торговли «ЧехТрейд» Петр Словик. Все команды получили кубки и призы от партнёров гольф-курорта Pine Creek Golf Resort, команде-победителю также вручили переходящий кубок.

Екатеринбург, служба информации

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